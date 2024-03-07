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Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver

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31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ziyaret ettiği Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitingde konuştu.

MİTİNG ALANINDA YÜKSELEN SESE KIZDI

Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonlarına doğru miting alanındaki bir kadının talebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı.

"ŞU ANDA BURADA İŞİMİZ VAR"

Ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadının sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, daha sonra konuşmasını tamamlayıp, Malatya belediye başkan adaylarını tanıttı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Malatya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

faruk merttürk:

Devletin, milletin memuru onlar.

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sade vatandaş:

demekki benim memurlarım mesai saatinde vatana millete hizmet etmek için mitinge gelmiş

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