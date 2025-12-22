MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan ve intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakaladı. Terörist Gören, Türkiye'ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe indirdi. MİT, Türkiye'den binlerce kilometre ötede operasyon düzenledi.
MİT'in operasyonuyla DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan Mehmet Gören Afganistan-Pakistan sınırında yakalandı. Gören'in örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirildiği öğrenildi.