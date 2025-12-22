Haberler

MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan ve intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakaladı. Terörist Gören, Türkiye'ye getirildi.

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i, Afganistan- Pakistan bölgesinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'TEN DEAŞ'A AĞIR DARBE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe indirdi. MİT, Türkiye'den binlerce kilometre ötede operasyon düzenledi.

İNTİHAR EYLEMCİSİ YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in operasyonuyla DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan Mehmet Gören Afganistan-Pakistan sınırında yakalandı. Gören'in örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya ne gerek var bey efendileri getıyorsunuz kandıldekı bırakmak İcin 50 tane kılıf arayanlar sızzınız bırakın bari iti köpeklerine sahip cıksın aşagıda verin bir toprak enin de sonunda olucak

Haber YorumlarıÖmer D:

Bu gün birinizi bir gün hepinizi

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Niye canlı yakalandı

