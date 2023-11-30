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MİT'ten nokta atışı! TSK üslerine saldırı hazırlığındaki "Harun Egid" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

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Art arda düzenlediği operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe indiren MİT'ten bir nokta atışı daha geldi. Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede TSK üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin etkisiz hale getirildi.

MİT, Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta atışı! TSK üslerine saldırı hazırlığındaki 'Harun Egid' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

TSK'YA YÖNELİK HAİN SALDIRILARDA YER ALDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

MİT'ten nokta atışı! TSK üslerine saldırı hazırlığındaki 'Harun Egid' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'TAKİ TSK ÜSLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYMIŞ

Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

MİT'ten nokta atışı! TSK üslerine saldırı hazırlığındaki 'Harun Egid' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

HAKURK'TA SAKLANIRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Politika

Millî İstihbarat Teşkilatı Hakurk Irak TSK Güvenlik Terör Operasyon Güncel Haberler

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