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MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye ile görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Hamas ateşkes süreci, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca Kalın, Haniye'ye İsrail saldırısında şehit olan ablası için başsağlığı dileyerek Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerindeki son aşama hakkında görüştü.

ATEŞKES SÜRECİ VE REHİNE TAKASI KONUŞULDU

Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesinde ateşkes sürecinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.

ŞEHİT OLAN ABLASI İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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