MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planını görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ele alındı. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik bugüne kadar üstlendiği arabuluculuk ve garantörlük rolü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

GAZZE BARIŞ PLANI MASADA

Görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi. Taraflar, sürecin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılması ve Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması başta olmak üzere çeşitli başlıklarda istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik bugüne kadar üstlendiği arabuluculuk ve garantörlük rolü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
