İbrahim Kalın'dan Gazze'de ateşkes çıkışı: En önemli görevimiz olacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, " Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili bu sabah itibarıyla yakın tarihimizde önemli bir dönemi geride bıraktık. Kırılgan bir ateşkes yapıldı. Ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır dedi.

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye ve dünyadaki istihbarat araştırmalarının temel sorunlarını ele almak, mevcut birikimi değerlendirmek, alternatif paradigmaların imkanlarını tartışmak ve muhtemel çalışma alanlarını ortaya koymak amacıyla "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" düzenledi.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen kongrede sosyal, beşeri ve fen bilimleri ile mühendislik alanları başta olmak üzere disiplinler arası bir yaklaşımla istihbarat çalışmaları incelenip tartışıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen programa MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Türkiye ve dünyadan 250 akademisyen katıldı.

"KIRILGAN BİR ATEŞKES YAPILDI"

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, "En sıcak gündem maddemiz olan Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili bildiğiniz gibi bu sabah itibarıyla yakın tarihimizde önemli bir sayfayı, dönemi geride bıraktık. 2 yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları, bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir. Bunu derken tabii ki büyük bir ihtiyat ve dikkat içerisinde söylüyorum. Zira ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Kırılgan bir ateşkes yapıldı.

Uygulaması sahada, denetlenmesi de aynı şekilde büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir. Bu tür hassas, kırılgan ortamlarda ihlaller, sabotajlar her zaman olur. Ama bugün itibarıyla önümüzde elimizde artık bir ateşkes var ve Gazze'de akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi için bir tarihi fırsat önümüzde bulunuyor. Bu fırsatı hayata geçirmek, kalıcı hale getirmek, bu ateşkesi barışa dönüştürebilmek için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.