MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımların kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas heyeti arasında yapılan görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımların kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

HAMAS HEYETİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Yapılan görüşmede Gazze'de yaşanan insani trajedi ele alındı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

ATEŞKES MASADA

Görüşmede ayrıca bu kritik dönemde Filistinli guruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşüldü. Kalın görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu da vurgulandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

teröristle pszarlık olmaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.