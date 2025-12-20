Haberler

MİT Başkanı Kalın, HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ile görüştü

Güncelleme:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS'ın müzakere heyeti ile bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması ve gerekli adımlar üzerinde görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMAS heyeti ile bir araya gelmiştir.

"Gazze Ateşkes Anlaşması" kapsamında yapılan görüşmede, HAMAS heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi vermiştir. Garantör ülke olarak Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki yoğun çalışmaları üzerinde duruldu. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı ihlallerin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

İki heyet arasında yapılan görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi üzerine yapılacaklar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi verilerek, başta çadır olmak üzere daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

Yapılan görüşmede, her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması hedefinin korunması üzerinde tekrar mutabık kalındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
