İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var

İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
Haber Videosu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmeden terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı.

GÜNDEMDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VARDI

Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti.

Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş maçı öncesi Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti

Ukraynalı spikerin öğrendiği Türkçe kelimeler dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.