İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı belirtildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmeden terörsüz Türkiye süreci ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı.
GÜNDEMDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VARDI
Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti.
Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika