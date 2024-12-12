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MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugün Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin oluşturduğu araç konvoyu başkentin caddelerinde yoğun ilgiyle karşılandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

HTŞ LİDERİ İLE AYNI ARAÇTA GÖRÜNTÜLENDİ

MİT Başkanı Kalın'a Şam ziyaretinde HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani eşlik etti. Kalın ile Colani aynı araca bindi. Kalın'ın Colani ile birlikte Şam'ı gezdiği belirtildi.

TÜRK HEYETİN KONVOYUNA YOĞUN İLGİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin Şam'daki tarihi gezisi devam etti. Kalın ve Türk heyetin oluşturduğu konvoy, Şam sokaklarında görüntülendi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Türk heyetine çok sayıda Suriyelinin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFatih Kocak:

Bunu bile eleştirmek için, bi b.k olduğunu sanan şebekler doluşur birazdan:)) Adamsın İbrahim Kalın..

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Türk her yerdedir

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Biz her zaman sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz.Daha çok yapacak işler var devam

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

siz simdilik boy gosterin israil gelene kadar...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıTeymur:

TÜRK BEKLENENDİR.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıBLACK LİON LİON:

o topraklarda büyük israil ve kürdistan kurulacak dünyaya hayırlı olsun ....

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıAlkurt:

Bu cesaret, helal

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıZülfikar:

hadi ya israil de şam yolunda

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Çalınacak birşey kalmışmı demeye gitmiştir

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Haber YorumlarıMerxas:

Türkiye teröristlerle kol kola

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