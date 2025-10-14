İsrail'in onayı bekleniyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki Barış Planı kapsamında Gazze şehrini yönetecek 15 Filistinli teknokrattan oluşacak geçici hükümetteki isimlerin belli olduğunu aktardı.

GAZZE'DE GEÇİCİ YÖNETİMDE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty dün ülkede gerçekleştirilen Barış Zirvesi'nin ardından Gazze şehrinin yönetimine ilişkin açıklamada bulundu. Abdellaty, Gazze Şeridi'ndeki Barış Planı kapsamında Gazze şehrini yönetecek 15 Filistinli teknokrattan oluşacak geçici hükümetteki isimlerin belli olduğunu belirtti. Mısır Dışişleri Bakanı söz konusu isimlerin hali hazırda İsrail tarafından araştırıldığını ancak açıklanmadığını aktardı.

"BARIŞ KURULU, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA DESTEK SAĞLAMALI"

Abdelatty açıklamasında, savaş sonrası Gazze'nin idaresinde rol oynayacağı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yönetileceği öngörülen "Barış Kurulu" yapılanmasına değinerek, "Gazze'de halkın günlük yaşamıyla ilgilenilmesi için bu kişileri görevlendirmemiz ve Barış Kurulu'nun da maliye konusunda destek sağlayarak Gazze'nin yeniden inşası için gelecek para akışını denetlemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Abdelatty bölgede sağlanan ateşkesin ve Barış Planı'nın Hamas tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlatarak, "Hamas geçiş sürecinde bir rol oynamayacak. Bu konuda taahhüt verdiler ve bu yüzden de Gazze halkının günlük yaşamıyla ilgilenecek bir idari komitenin görevlendirmesi için çalışmalarını yürütüyorlar" dedi.