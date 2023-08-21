Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şukri ile Blinken görüşmede, kalkınma, ekonomik ve askeri işbirliği kapsamını genişleterek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik çalışmanın önemini vurguladı.

Görüşmede, başta Sudan, Libya, Nijer, Suriye krizini görüşmek üzere kurulan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi'nin başkent Kahire'de düzenlenen ilk toplantısı ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel arenadaki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

Taraflar ayrıca, bölgede artan zorluklara karşı ortak çalışma ve iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında devam eden mevcut istişare ve koordinasyonun önümüzdeki süreçte de sürdürülmesine yönelik arzusunu dile getirdi.