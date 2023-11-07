Mısır Dışişleri Bakanı, Filistin Fetih Hareketi Genel Sekreteri ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile Gazze'deki savaşı ve savaşın durdurulmasına yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile Gazze'deki savaşı, çeşitli düzeyde bölgeye olan yansımalarını ve savaşın durdurulmasına yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'ye gelen Rucub'u kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani koşulların yanı sıra sahadaki gelişmeler masaya yatırıldı.

Koşulsuz ve şartsız bir şekilde ateşkesin sağlanmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu söyleyen Şukri, "İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası ve insani hukuka riayet etmesi, Filistin halkına yönelik bariz saldırılarından vazgeçmesi gerektiğini" ifade etti.

Şukri, "terörle mücadele ve meşru müdafaa hakkı kisvesi altında her türlü asılsız ve gerçekten uzak olan İsrail'in saldırıları ve ihlallerinin durudurulması, yaşanan insani felaketin sonlandırılması konusunda bazı uluslararası tarafların bir anlaşmaya varamaması gölgesinde uygulanan çifte standartı reddettiklerini" dile getirdi.

Mısırlı Bakan, insani yardımların Gazze Şeridi'ne hiçbir engele takılmadan, eksiksiz ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Şukri ayrıca, Filistin halkının haklarını ve Filistin davasının tasfiye edilmesini hedef alan herhangi bir girişime izin vermeyeceklerini aktardı.

Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Rucub da Mısır'ın Filistin davasına desteğinden övgüyle söz ederek, ülkesinin Mısır'la koordinasyonu sürdürme arzusunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.