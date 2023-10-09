Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Filistin'deki gelişmeleri ve bölgedeki askeri gerilimi durdurmaya yönelik çabaları değerlendirdi. İsrail-Filistin arasındaki askeri gerilimin son bulması için diplomatik çabaların artırılması konusunda mutabık kaldılar.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile " Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki askeri gerilimi durdurmaya yönelik çabaları" değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail- Filistin arasındaki askeri gerilimin son bulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede liderler, mevcut koordinasyonun yanı sıra bölgedeki şiddet ve gerilimin durdurulmasına yönelik diplomatik çabaların da artırılması konusunda mutabık kaldı.

Gazze-İsrail savaşı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 800 İsraillinin öldüğü, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtiliyor.