Mısır Cumhurbaşkanı, Japonya ve İspanya Başbakanlarıyla Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik gelişmeleri ele aldı. Liderler, bölgedeki insani durumun kötüleşmesi ve masum sivillerin hayatını kaybetmesini önlemek için uluslararası çabaların koordine edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Japonya Başbakanı Fumio ve İspanya Başbakanı Sanchez ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Gazze Şeridi'ndeki gerilime" ilişkin son gelişmelerin yanı sıra bölgeye gönderilmesi planlanan insani yardımlara yönelik konuların değerlendirildiği görüşmede liderler, "Taraflar arasındaki silahlı çatışmalar nedeniyle sivillerin üzerindeki insani yansımaların yanı sıra bölgeye yansıyan güvenlik ve siyasi yansımalarının dikkate alınmasının önemi" konusunda mutabık kaldı.

Sisi-Sanchez görüşmesinde ise liderler, "Gazze Şeridi'ndeki şiddetin devam etmesi ve bölgedeki insani koşulların daha fazla kötüleşmesi" olasılığına yönelik endişelerini dile getirdi.

Taraflar ayrıca, "Bölgede daha fazla masum sivilin hayatını kaybetmesini önlemek için tarafların sükunete teşvik edilmesine yönelik uluslararası çabaların koordine edilmesinin zaruriyetini" vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 binden fazla kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.