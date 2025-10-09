Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, " Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği barış planına uygun olarak 2 yıllık acı dolu savaş sona erdi" dedi. - KAHİRE

