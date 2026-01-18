Haberler

MİMDER'den Bakan Kurum'a yerinde dönüşüm raporu

Güncelleme:
Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Malatya'daki yerinde dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve sektörel sorunların çözümünde destek talep etti.

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Malatya'daki yerinde dönüşüm çalışmalarıyla ilgili rapor sundu.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'da bulunan Bakan Kurum'a yerinde dönüşüm sürecinde yaşanan sıkıntıları aktardı.

Geçtiğimiz ay Antalya'da İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen 7. İnşaat Sektör Çalıştay raporunu da takdim eden Bülbüloğlu, Bakan Kurum'un gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür etti.

Başkan Bülbüloğlu, Malatya'da başta yerinde dönüşüm süreci olmak üzere sektörel sorunların çözümünde destek isteyerek, iş birliğine hazır olduklarını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
