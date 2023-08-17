Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Türkiye Yeni Seçimlere Gidecek

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Zihniyet değişmedikçe, kafa değişmedikçe, plan değişmedikçe, yol değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Tayyip Bey'den yeni bir mucize bekleyenler çok bekler. Türkiye'nin çok kısa bir süre içinde yeni seçimlere gideceğini düşünüyorum. Sadece yerel seçimlerden bahsetmiyorum. Türkiye çok uzun süre bu şekilde devam edemez hayatına. Devam etme şansı yok. Hem yerel seçimlere. Hem genel seçimlere hazırlıklı olmak durumundayız" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda gündemi değerlendirdi. Çayır, özetle şunları söyledi:

"Milli Yol, çaredir. Milli Yol, dersini çalışarak ezberi bozmak için yola çıkmış bir harekettir. Milli Yol, adalettir. Gördük, yaşadık, bildik, öğrendik. Hepimiz; insan olmaktan kaynaklanan, devredilmez, yok edilmez, baskılanmaz haklarımız var. Bu hakları, efendilerin saltanatına kurban etmeyeceğiz.

Anayasa demiş ki, 'Bir siyasi parti izin almadan; afişlerle, sembollerle basın toplantısı yapar, miting yapar. Başkasını huzursuz etmeyene kadar.' Şu anda korku salıyorlar. Sebep ne? Sen ne için geldin? Benim hayatımı kolaylaştırmak için geldin, benim hayatımı zorlaştırmak için mi geldin sen? Sen bunun için mi iktidarsın? Kimse sormuyor. Yeter artık.

27 Ağustos'ta, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, sadece delegenin katılımıyla Milli Yol Partisi Olağanüstü Kongre yapacak. Yenileneceğiz, dirileceğiz. Bir yıllık partiyiz. Kolay değil. Siyasetin zenginlerin işi olduğu gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Acı da olsa… Siyaset zenginlerin işi olmuş. Bunu da değiştireceğiz. Öyle bir güven ortamı oluşturacağız ki… Türkiye cazip ülke haline gelecek. Bütün dünya, bu ülkenin insanlarının yaşadıklarına bakacak. Siyaset etme sebebimiz bu. Siyaset etme sebebimiz; kendimizi bir yere taşımak, ne olursa olsun iktidar olmak değil.

Zihniyet değişmedikçe, kafa değişmedikçe, plan değişmedikçe, yol değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Tayyip Bey'den yeni bir mucize bekleyenler çok bekler. Ben değiştiğini görmedim. Yanlış yaptım dediğini de görmedim. Pardon dediğini de görmedim. Pert olmuş arabanın şoförüne arabayı yeniden teslim ederseniz işiniz zor. Millet çaresizlikten teslim etti ama ben Türkiye'nin çok kısa bir süre içinde yeni seçimlere gideceğini düşünüyorum. Sadece yerel seçimlerden bahsetmiyorum. Türkiye çok uzun süre bu şekilde devam edemez hayatına. Devam etme şansı yok. Hem yerel seçimlere. Hem genel seçimlere hazırlıklı olmak durumundayız."