Kırşehir'de Milli Yol Partisi Baş Danışmanı Şevket Göçmen, İsrail zulmü karşısında Türkiye'nin en önemli adımının ABD üslerini kapamak ve İsrail'le olan anlaşmaların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Göçmen, Türkiye'nin yanında olmayan Müslüman ülkeleri eleştirdi ve İsrail'in vahşetini kınadı.

Milli Yol Partisi Baş Danışmanı: Türkiye ABD üslerini kapatmalı ve İsrail'le olan anlaşmaları sona erdirmeli

Kırşehir'de Milli Yol Partisi Baş Danışmanı Şevket Göçmen, İsrail zulmü karşısında Türkiye'nin en önemli adımının ABD üslerini kapamak ve İsrail'le olan anlaşmaların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Göçmen açıklamasında; "Biz elimizden geldiği kadar Müslüman ülkelere şimdiye kadar elimizden geleni yaptık ama çoğu Müslüman ülke ise Türk dünyasında yaşananlara sessiz kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olmayanları da gördük" dedi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde vahşet yaptığını söyleyen Göçmen, "Türk milleti, Türk askeri sınır güvenliğini almalı lakin bir yere gitmemelidir. Bunu açık açık söylüyoruz. Asker göndermeye kesinlikle karşıyız. İsrail'in ekonomik ve sosyal dengesini bozacak hamleleri yapmalıyız. Önerimiz; İsrail'le olan anlaşmaları iptal edin ve Türkiye'de bulunan ABD üslerini kapatın olur" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR