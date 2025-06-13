Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanları Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıdan fotoğraf paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Bakan Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika