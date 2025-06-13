Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanları Bir Araya Geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Bakan Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.