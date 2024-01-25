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Bedelli askerlik yerleri açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını ilan etti. Açıklamada vatandaşların sonuçlara e-Devlet'ten ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekleri bilgisi yer aldı.

SONUÇLAR E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz."

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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