Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Devlet Başkanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'daki temasları kapsamında başkent Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi daveti üzerine geldiği başkent Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
