Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Devlet Başkanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi daveti üzerine geldiği başkent Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - HANOİ