Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katıldığı Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na Brüksel'de katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika