Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK personeli için Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) personeli için bakanlıkta düzenlenen Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir üst rütbeye terfi eden TSK personeli için bakanlıkta Rütbe Terfi Töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene ait görüntülere de yer verilen paylaşımda, Bakan Güler'in törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Celal Sami Tüfekci ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ile katıldığı kaydedildi.