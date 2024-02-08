Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur, onur kıtasını Türkçe selamladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Basına kapalı devam eden görüşmelerde; ikili ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ele alınacağı öğrenildi.