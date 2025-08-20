Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika