Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. - ŞIRNAK

