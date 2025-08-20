Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. - ŞIRNAK