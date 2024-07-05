Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Büyükelçisi ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo ile görüştü. Görüşme bakanlıkta gerçekleşti ve basına kapalı olarak yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo ile görüştü.
Bakan Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo'yla bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı geçekleşen görüşmeye ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Saliah Gazibo'yu kabul etti" denildi.