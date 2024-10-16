Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı İçin Belçika'da

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın Brüksel şehrine ulaştı.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya gitti. Bakan Güler'i Brüksel'de, NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı.