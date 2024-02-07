Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de IKBY İçişleri Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü. - ERBİL