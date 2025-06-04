Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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