Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Havalimanında karşılanan Bakan Güler, önemli görüşmeler yapmayı planlıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Güler, havalimanında Tümgeneral Ahmad Ali Mohamed Bisho, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Türkiye'nin Abu Dabi Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin tarafından karşılandı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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