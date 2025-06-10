Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bakan Güler, havalimanında BAE yetkilileri tarafından karşılandı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Bakanı Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bakan Güler'i havalimanında Tümgeneral Ahmad Ali Mohamed Bisho, Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Abu Dabi Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika