Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.