Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazilerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gaziler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - ANKARA