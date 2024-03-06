Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Hasanov, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından iki bakan basına kapalı olarak görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Hasanov, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından iki bakan basına kapalı olarak görüştü. - ANKARA