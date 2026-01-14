Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile bir araya geldi

Haberler

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya ziyaretinde Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bakan Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bakan Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
