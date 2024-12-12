Üye Girişi
Haberler
Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde
Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li yetkiliyi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li yetkiliyi kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
img

Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın
img

Trump, orduyu devreye sokuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.