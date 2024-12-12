Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li yetkiliyi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti" denildi. - ANKARA