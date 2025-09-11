Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Vietnam'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, Vietnam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile görüştü ve Hanoi'deki temaslarına Ho Chi Minh Mozolesi ziyaretiyle başladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hanoi'de Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'daki temaslarını sürdürüyor. Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın daveti üzerine başkent Hanoi'ye gelen Bakan Güler, resmi ziyareti kapsamında ilk olarak Ho Chi Minh Mozolesini ziyaret etti. Bakan Güler, Mozole ziyaretinin ardından Vietnam Savunma Bakanlığına geçti. Burada askeri tören ile karşılanan Milli Savunma Bakanı Güler, bakanlıktaki Altın Defter'i imzaladı. Bakan Güler, daha sonra Vietnamlı mevkidaşı Phan ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler, Phan ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Hanoi Büyükelçiliği ziyaret etti. Büyükelçilik personeliyle bir araya gelen Güler yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi. - HANOİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
