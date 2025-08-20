Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta Denetimlerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta Denetimlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Şırnak'a giderek askeri denetimler yaptı ve Vali Birol Ekici ile kentteki güvenlik, kamu yatırımları ve sosyal projeler hakkında görüşmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Şırnak'ta bir dizi denetim ve incelemede bulundu.

Bakan Güler, ziyaretinin ilk durağında 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na giderek askeri denetlemelerde bulundu. Daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçen Güler, Vali Birol Ekici ile bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, kentte yürütülen güvenlik operasyonları, sınır hattındaki tedbirler, kamu yatırımları ve sosyal projeler ele alındı. Bakan Güler, Vali Ekici'den çalışmalar hakkında brifing aldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.