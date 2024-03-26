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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 'Etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik'

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kırıkkale'deki Mühimmat Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Güler, buradaki konuşmasında, şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Türkiye ve dünyanın hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemden geçtiğini aktaran Güler, tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ülkenin bekası, milletin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi"

TSK'nın bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da terörle mücadelede büyük başarı elde etiğini vurgulayan Yaşar Güler, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bu sayede ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağlıyoruz. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da önemli katkılarda bulunuyoruz."

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdıklarını bildiren Güler, Fırtına obüsleri, İHA, SİHA, TİHA, taarruz helikopterleri, TCG Anadolu gemisi ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürünün ordunun istifadesine sunulduğunu anlattı.

"Türkiye, savaş uçağı üretebilen sayılı ülkelerden biri haline geldi"

Son olarak milli muharip uçak KAAN'ın 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlatan Güler, "Böylece Türkiye, artık kendi savaş uçağını üretebilen dünyanın sayılı ülkelerden biri haline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Kırıkkale'nin, savunma sanayisinde tecrübesiyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu bildirdi.

Kırıkkale'deki savunma sanayisinin, istihdama önemli katkı sağladığına dikkati çeken Güler, vatandaşların ekmeğini, aşını bu fabrikalarda çalışarak kazandığını belirtti. Güler, inşa çalışmaları devam eden Roketsan tesisinin tamamlanmasıyla Kırıkkale'nin savunma sanayisi kenti kimliğinin daha da güçleneceğini, yüzlerce kişiye yeni istihdam olanağı sağlanacağını aktardı.

Türkiye'nin güçlü, istikrarlı, güvenli ve huzurlu ortama sahip olmasında en büyük payın kahraman şehit ve gazilere ait olduğunu belirten Güler, "Orhan Şaik Gökyay'ın ifade ettiği gibi 'Vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi yatan' aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koyduğu emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklar, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika Haberler

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