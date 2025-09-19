Milli Savunma Bakanı Güler: 'PKK ve iktisatlı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Pkk ve iktisatlı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidirler" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde gaziler ve ailelerin katılımıyla bir program gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel hazırlanan video klip izletildi. Ardından Mehteran Birlik Komutanlığı ile Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Anma Günü konseri verildi. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve Azerbaycan'dan gelen gaziler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Gazilerimiz asil milletimizin kahramanlık sembolleridir"

Programda bir konuşma yapan Bakan Güler, Gaziler Günü'nde kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için en yüce makamlar olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün, istiklal ve istikbalimiz uğruna sergiledikleri cesaret ve fedakarlık için bir kez daha minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilişinin 104'üncü yıl dönümüdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin gönlünde şeref tahtında oturduğunu dile getiren Güler, "Onların yazdıkları kahramanlık destanları bizlere ilham kaynağı olurken, gelecek kuşaklara da aktarılacak en kıymetli mirasımızdır. Bugün başımız dik ve özgür yaşayabiliyorsak, bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Gerçek kahramanlarımızsınız"

Gazilerin Türk milletinin gerçek kahramanları olduğunu vurgulayan Güler, Çanakkale, Milli Mücadele, Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele ve 15 Temmuz'da gösterilen cesaretin tarihe altın harflerle yazıldığını hatırlattı. Güler, "Her biriniz çelikten bir irade ve imanla üzerinize düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiniz. Milletimizin yüz akı oldunuz ve tarih yazdınız. Bedenlerinin bir parçasını vatan topraklarına emanet eden gazilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının da en güçlü teminatıdır" diye konuştu.

"Gazilerin aileleri sessiz kahramanlardır"

Bakan Güler, gazilerin ailelerine de hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sizler vatan için verilen mücadelenin sessiz kahramanlarısınız. Gösterdiğiniz vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlü kılmaktadır. Sizler başımızın tacısınız. Fedakarlığınızın karşılığı yoktur. Devletimizin tüm kurumları her zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edecektir."

"Türkiye, kararlı ve ilkeli diplomasiyle yoluna devam ediyor"

Konuşmasında jeopolitik gelişmelere de değinen Bakan Güler, dünyada güvenlik mimarisini derinden sarsan bir süreçten geçildiğini belirtti. Güler, uluslararası düzenin zayıfladığı, güç mücadelelerinin arttığı ve bölgenin adeta ateş çemberine dönüştüğü bir dönemde Türkiye'nin kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yoluna devam ettiğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırmak amacıyla modern harp teknolojilerinin hızla devreye alındığını aktaran Güler, "Hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki haklarımızın korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkıya kadar İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun faaliyetleri icra ediyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye hedefine kararlı bir şekilde yürümekteyiz"

Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan eden jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiği bu süreçte birlik ve beraberliği güçlendirmek ve iç cepheyi tahkim etmek maksadıyla yeni bir dönemin kapısını da aralamış bulunduklarını söyleyen Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önü ve konuların engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için Terörsüz Türkiye hedefine kararlı bir şekilde yürümekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirmekte, milletimizi güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma kararlarının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iktisatlı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine de asla izin vermeyeceğiz. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki; bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır. Bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye asırlara uzanan derin ve köklü devlet haklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak ve siz gazilerimize minnettarlığınızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerine her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir. Çok iyi biliyoruz ki şehit ve gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı olmasaydı terör bitme noktasına gelmeyecek ve bugünkü sürece ilişkin kararlılık ortaya çıkmayacaktı."

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda artan bir şevk ve gayretle faaliyetlerimizi icra etmeye devam edeceğiz"

Şehit ve gazilerin destansı mücadelelerinin hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizen Güler, "Bir asır önce istiklal harbimizi zafere ulaştırmak için en zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan Bakanlığımız ve Genelkurmay Karargahımız, bugün de ülkemizin ulaştığı bu seviyeyi daha yukarılara taşımak için büyük bir şevk ve motivasyonla çalışmalarına devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkartılması için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda artan bir şevk ve gayretle faaliyetlerimizi icra etmeye devam edeceğiz. Bu konuda kahraman silah ve mesai arkadaşlarımız, sahip olduğu yüksek yetenekleri, çalışma azmi, kararlılığı ve mesai mevhumu bilmeyen gayretiyle en büyük dayanak noktamızdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tedavileri süren gazilere acil şifalar dileyerek tamamlayan Bakan Güler, gazilerin ve ailelerinin Türk milleti için daima onur ve gurur kaynağı olduğunu kaydetti. - ANKARA