Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'da Ticaret Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a geldi. Bakan Güler, Pakistan'daki temaslarına başladı. Bakan Yaşar Güler başkent İslamabad'daki ilk programında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - İSLAMABAD