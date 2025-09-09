Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'da Ticaret Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan ilişkileri üzerine görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslamabad'da Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'a geldi. Bakan Güler, Pakistan'daki temaslarına başladı. Bakan Yaşar Güler başkent İslamabad'daki ilk programında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
