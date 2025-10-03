Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Yeni Montaj Hattı Açılışında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, başkent Ulan Batur'da Savunma Bakanlığı'na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ( Mke AŞ) Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Güler başkent Ulan Batur'da Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile Savunma Bakanlığı'na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ( Mke AŞ) Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Ulanbator Büyükelçimiz Başak Genç Yüksel ve MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş de yer aldı. - ULAN BATUR