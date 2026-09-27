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Milli Savunma Bakanı Güler, Maltepe'de esnafı ziyaret edip hayırlı kazançlar diledi

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Milli Savunma Bakanı Güler, Maltepe'de esnafı ziyaret edip hayırlı kazançlar diledi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre Güler, ziyarette esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'un Maltepe ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Maltepe ilçesindeki esnafımızı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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