Milli Savunma Bakanı Güler, Katar heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşleri Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani ve Şeyh Thani Hamad Al Sani ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri'ni temsilen gerçekleşen ziyarette, Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Katar heyeti ziyarette, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN Teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve sabır temennilerini sundu.

Bakan Güler de aynı kazada şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, Katar halkına da başsağlığı ve sabır diledi.