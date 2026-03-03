Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı