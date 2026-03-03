Haberler

Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma konularını ele aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
