Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika mevkidaşıyla bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmeleri kapsamında Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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