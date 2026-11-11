Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'da COP31'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı