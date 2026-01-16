Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika