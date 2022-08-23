Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Polonya savunma bakan yardımcılarıyla videokonferans toplantısı yaptı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Polonya savunma bakan yardımcılarıyla videokonferans toplantısı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Chikovani, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Teodora Genchovska, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Polishchuk ve Polonya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michal Wisniewski katıldı.

İlki Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle Nisan 2022'de gerçekleştirilen toplantıların ikincisinde bölgede meydana gelen önemli savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Karaosmanoğlu tarafından, tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanması, müşterek koordinasyon merkezinin açılması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Lviv'i ziyaretine ilişkin bölge ülkelerine bilgi aktarıldı. Türkiye'nin diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere çalışmaya devam ettiği, ancak bölgede gerginliği artıracak adımlardan da uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Ukrayna'ya insani yardıma devam edileceği, Karadeniz'in stratejik bir mücadele alanı olmaması gerektiği ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin bölgede denge ve düzeni sağlamada hayati rol oynadığı bir kez daha vurgulandı.

Ukrayna'ya uzun dönemde kritik altyapı desteğinin günlük hayatın normalleştirilmesi açısından önemli olduğu, savaşta zarar gören altyapının yeniden inşası için ilk adımın Türkiye ile Ukrayna arasında geçen hafta imzalanan anlaşma ile atıldığı belirtildi.

Bu toplantı benzeri çalışmaların devam ettirilerek yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği de kaydedildi.